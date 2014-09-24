Новий генсек НАТО назвав Україну своїм головним пріоритетом

18:45, 24 вересня 2014
Політика
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Вирішення ситуації в Україні стане для нового генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга головним пріоритетом після офіційного вступу на посаду.

REUTERS

Про це він заявив в інтерв'ю Норвезькому телеграфного бюро, яке цитує ИТАР-ТАСС.

Норвезький політик, який 1 жовтня офіційно займе посаду генсека НАТО, змінивши данця Андерса Фога Расмуссена, підкреслив важливість українського питання для Альянсу.

Читайте такожОсобливий статус поза НАТО Україна може отримати в листопаді - МЗС"На серйозність сформованої в Україні ситуації вказує той факт, що військова сила застосовується для зміни кордонів держав. Україна є партнером НАТО і, крім того, межує з державами-членами альянсу", - заявив Столтенберг.

За словами нового голови Організації Північноатлантичного договору, на новій посаді йому стане в нагоді досвід, отриманий ним за більш ніж вісім років, протягом яких він обіймав пост голови уряду країни, що межує з Росією і тісно з нею співпрацює.

"Приклад Норвегії як країни, яка є членом НАТО і яка модернізує свої збройні сили, показує, що сила і твердість - необхідні умови для ведення діалогу з РФ. Тут немає суперечності. Військова міць і впевненість у безпеці держави, які дає членство в НАТО, необхідні для ведення політичного діалогу", - сказав Столтенберг.

Раніше сьогодні президент США Барак Обама на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Сполучені Штати Америки змусять Росію заплатити за агресію проти України.

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