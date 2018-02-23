Головний "декомунізатор" України В’ятрович побачив радянську спадщину у назві "Верховна Рада"

За словами В’ятровича, для Інституту - це нове питання.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляє, що можлива зміна назви парламенту «Верховна Рада України» потребує обговорень.

Читайте такожСкасувати вихідні, а не свято: В’ятрович пояснив "декомунізацію" 8 березня та 9 травняЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи не ініціюватиме Інститут зміну назви парламенту «Верховна Рада України» на «Національні збори».

«Ми про це ще не думали. Хоч, можливо, що назва «Верховна Рада України», є, до певної міри, радянською спадщиною. Я думаю, що це ще потребує якихось дискусій, обговорень. Для нас це нова ідея», - зауважив він.

Раніше В'ятрович заявив, що київська влада має бути активнішою в демонтуванні пам’ятників, які підлягають під дію закону про декомунізацію.