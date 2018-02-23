В’ятрович закликав київську владу бути активнішою в демонтажі пам’ятників, які потрібно декомунізувати

Голова УІНП нарікає, що досі не демонтовано скульптурну групу під так званою аркою Дружби народів та радянський герб на щиті Батьківщини-матері.

Київська влада має бути активнішою в демонтуванні пам’ятників, які підлягають під дію закону про декомунізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, виступаючи з публічним звітом про проведені заходи, виконані завдання та результати, а також використані кошти державного бюджету інституту в 2017 році.

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Він зазначив, що в Україні «в контексті декомунізації ті пам’ятники, які підлягали під дію закону про декомунізацію, в абсолютній більшості демонтовано».

В той же час, В’ятрович нарікає, що «на жаль, в цьому контексті залишається побажати ще активнішої роботи київській владі, тому що досі не демонтовано пам’ятник Щорсу, досі не демонтовано скульптурну групу під так званою аркою Дружби народів та радянський герб на щиті Батьківщини-матері».