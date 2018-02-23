Порошенко подав до парламенту законопроект про нацбезпеку – представник президента
Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект про національну безпеку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник президента у ВР Ірина Луценко.
«Президентом подано і визнано як невідкладний законопроект про нацбезпеку і оборону», - сказала Луценко.
Читайте такожПорошенко підписав закон про деокупацію Донбасу«Основні постулати, які закладені у цей законопроект: там буде чітко визначено, які служби, які інституції будуть входити в національну безпеку і оборону, забезпечувати цей момент. Це СБУ, Нацгвардія, Збройні сили України, війська спецпризначення і так далі", - додала вона.
«Цей законопроект визначить основну стратегію України по тих стандартах, які повинна на себе в односторонньому порядку взяти Україна для того, щоб наші європейські, євроатлантичні партнери побачили, що ми в односторонньому порядку вже здійснюємо відповідні заходи… Тобто це основні стратегічні моменти, на яких має зупинитися Україна найближчим часом для того, щоб рухатися і інтегруватися у цей безпековий союз», - повідомила Луценко.
Водночас на офіційному сайті парламенту поки що відсутня інформація про реєстрацію відповідного проекту закону.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у Пентагоні закликав ухвалити закон «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в країні.
5 лютого президент своїм указом увів у дію рішення РНБО від 17 січня 2018 року «Про проект закону «Про національну безпеку України». У рішенні зазначається, що, розглянувши відповідний проект закону, Рада нацбезпеки і оборони вирішила його схвалити і пропонує президентові внести на розгляд Верховної Ради.
20 лютого Порошенко заявив, що цього тижня внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про національну безпеку. За словами президента, законопроект гармонізує співпрацю України і НАТО.