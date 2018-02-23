Порошенко подав до парламенту законопроект про нацбезпеку – представник президента

16:43, 23 лютого 2018
Політика
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На сайті ВР поки що відсутня інформація про реєстрацію цього проекту закону / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник президента у ВР Ірина Луценко.

«Президентом подано і визнано як невідкладний законопроект про нацбезпеку і оборону», - сказала Луценко.

Читайте такожПорошенко підписав закон про деокупацію Донбасу«Основні постулати, які закладені у цей законопроект: там буде чітко визначено, які служби, які інституції будуть входити в національну безпеку і оборону, забезпечувати цей момент. Це СБУ, Нацгвардія, Збройні сили України, війська спецпризначення і так далі", - додала вона.

«Цей законопроект визначить основну стратегію України по тих стандартах, які повинна на себе в односторонньому порядку взяти Україна для того, щоб наші європейські, євроатлантичні партнери побачили, що ми в односторонньому порядку вже здійснюємо відповідні заходи… Тобто це основні стратегічні моменти, на яких має зупинитися Україна найближчим часом для того, щоб рухатися і інтегруватися у цей безпековий союз», - повідомила Луценко.

Водночас на офіційному сайті парламенту поки що відсутня інформація про реєстрацію відповідного проекту закону.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у Пентагоні закликав ухвалити закон «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в країні.

5 лютого президент своїм указом увів у дію рішення РНБО від 17 січня 2018 року «Про проект закону «Про національну безпеку України». У рішенні зазначається, що, розглянувши відповідний проект закону, Рада нацбезпеки і оборони вирішила його схвалити і пропонує президентові внести на розгляд Верховної Ради.

20 лютого Порошенко заявив, що цього тижня внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про національну безпеку. За словами президента, законопроект гармонізує співпрацю України і НАТО.

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Теги: #національна безпека#закон про нацбезпеку