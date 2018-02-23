Порошенко подав до парламенту законопроект про нацбезпеку – представник президента

На офіційному сайті парламенту поки що відсутня інформація про реєстрацію відповідного проекту.

Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект про національну безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник президента у ВР Ірина Луценко.

«Президентом подано і визнано як невідкладний законопроект про нацбезпеку і оборону», - сказала Луценко.

Читайте такожПорошенко підписав закон про деокупацію Донбасу«Основні постулати, які закладені у цей законопроект: там буде чітко визначено, які служби, які інституції будуть входити в національну безпеку і оборону, забезпечувати цей момент. Це СБУ, Нацгвардія, Збройні сили України, війська спецпризначення і так далі", - додала вона.

«Цей законопроект визначить основну стратегію України по тих стандартах, які повинна на себе в односторонньому порядку взяти Україна для того, щоб наші європейські, євроатлантичні партнери побачили, що ми в односторонньому порядку вже здійснюємо відповідні заходи… Тобто це основні стратегічні моменти, на яких має зупинитися Україна найближчим часом для того, щоб рухатися і інтегруватися у цей безпековий союз», - повідомила Луценко.

Водночас на офіційному сайті парламенту поки що відсутня інформація про реєстрацію відповідного проекту закону.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр оборони США Джеймс Меттіс на зустрічі з міністром оборони Степаном Полтораком у Пентагоні закликав ухвалити закон «Про національну безпеку України», що містить положення про запровадження цивільного контролю над сектором безпеки й оборони в країні.

5 лютого президент своїм указом увів у дію рішення РНБО від 17 січня 2018 року «Про проект закону «Про національну безпеку України». У рішенні зазначається, що, розглянувши відповідний проект закону, Рада нацбезпеки і оборони вирішила його схвалити і пропонує президентові внести на розгляд Верховної Ради.

20 лютого Порошенко заявив, що цього тижня внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про національну безпеку. За словами президента, законопроект гармонізує співпрацю України і НАТО.