ENEMO: вибори пройшли прозоро і відповідали міжнародним стандартам

Про це глава місії Срджан Павличич сказав сьогодні на брифінгу в Києві. «Організацією задіяно 206 короткострокових спостерігачів для моніторингу дострокових виборів у Верховну Раду», - зазначив він.

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«Моніторинг охоплював всі етапи процесу голосування, зокрема відкриття дільниць, голосування. Підрахунок голосів і підведення підсумків на виборчих дільницях та ОВК. Ми спостерігали за відкриттям 101 виборчої дільниці, загалом спостерігачі відвідали 1250 виборчих дільниць. Спостерігали за підрахунком голосів на 99 виборчих дільницях», - повідомив Срджан Павличич.

Також він зазначив, що перед виборами спостерігачі ENEMO провели 108 зустрічей з різними учасниками виборчого процесу. «Додаткову інформацію ми збирали про роботу територіальних виборчих комісій та на підставі звітів, отриманих від спостерігачів. Попередній висновок ENEMO полягає в тому, що голосування 26 жовтня проходило прозоро і ефективно, в цілому у відповідності з міжнародними стандартами».

«Певні порушення, які не мали значноговпливу на результати, були відзначені в основному під час передвиборної кампанії», - відзначив голова місії ENEMO.

Також, за його словами, були зафіксовані певні випадки фізичного насильства щодо кандидатів в народні депутати, і вони "кидали тінь" головним чином на прозору і якісну кампанію.

«ЦВК докладала величезних зусиль для того, щоб провести вибори і дозволити виборцям віддати свої голоси в умовах складної політичної ситуації, в непростих умовах забезпечення безпеки і стислі, у зв'язку з характером цих виборів, терміни», - констатував Срджан Павличич.