Парубій розповів про дискусійні питання щодо законопроекту про Антикорупційний суд

Найбільш дискусійними будуть питання юрисдикції суду та компетенції Громадської ради міжнародних експертів.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розповів про дискусійній питання щодо законопроекту про Антикорупційний суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на "ICTV", відповідаючи на питання щодо розходжень у законопроекті з рекомендаціями Венеційської комісії.

"Ми отримали ці рекомендації і справді, в тому законі, який подав президент, є певні дискусійні моменти з рекомендаціями", - сказав спікер і додав, що завтра парламент має ухвалити рішення щодо включення цього законопроекту до порядку денного сесії та направлення до профільного комітету.

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Так, говорячи про дискусійні питання, Парубій відзначив, що на думку експертів, "надто завищені вимоги до кандидатів у судді".

"Вважають експерти, що з такими вимогами буде надзвичайно важко набрати необхідну кількість суддів. Тобто, закон може бути прийнятий, а його імплементація може розтягнутися на роки", - пояснив він.

Друге питання, зазначив голова ВР, - це необхідність вказати мінімальну кількість суддів, яка має бути обрана для того, щоб суд запрацював.

"На сьогодні це в законопроекті не вказано. Я думаю, це ми без проблем зможемо врегулювати між першим і другим читанням", - сказав Парубій.

Третій момент, наголосив він, є більш дискусійним. "Міжнародні партнери наполягають, щоб юрисдикція Антикорупційного суду відповідала юрисдикції САП і НАБУ. Щоб вона була не завузька і не занадто широка, щоб величезна кількість справ, які можуть опинитися в тому суді, банально не заблокували його рішення і прийняття рішень. З цього приводу, очевидно, буде окрема дискусія", - зазначив спікер.

Крім того, важливою він назвав дискусію щодо компетенції Громадської ради міжнародних експертів. "Міжнародні партнери рекомендують, щоб Громадська рада міжнародних експертів могла під час розгляду давати свою оцінку щодо того чи іншого кандидата. І щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів брала на розгляд лишень тих кандидатів, які пройшли попереднє обговорення Громадської ради, і вже подавали їх на остаточне затвердження", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону ”Про судоустрій і статус суддів” у зв`язку з ухваленням закону ”Про Вищий антикорупційний суд”. Обидва законопроекти визначені як невідкладні. Крім того, в парламенті зареєстровано альтернативні депутатські законопроекти №7440-1, №7440-2, №7440-3, №7440-4.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.