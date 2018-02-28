Перша поставка оборонного озброєння із США має відбутися вже через кілька тижнів - Порошенко

За словами президента України Петра Порошенка, йдеться, зокрема, про поставку снайперських комплексів.

Перша поставка оборонного озброєння із США має відбутися вже через кілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час прес-конференції "Виклики-2018".

"Перша поставка цього озброєння має відбутися вже через кілька тижнів", - сказав президент.

За словами Поорошенка, йдеться про поставку, зокрема снайперських комплексів.