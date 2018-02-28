Перша поставка оборонного озброєння із США має відбутися вже через кілька тижнів - Порошенко

16:15, 28 лютого 2018
Політика
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Петро Порошенко під час прес-конференції / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час прес-конференції "Виклики-2018".

"Перша поставка цього озброєння має відбутися вже через кілька тижнів", - сказав президент.

За словами Поорошенка, йдеться про поставку, зокрема снайперських комплексів.

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Новина в сюжеті: Прес-конференція Петра Порошенка
Теги: #летальна зброя#прес-конференція Порошенка