Перша поставка оборонного озброєння із США має відбутися вже через кілька тижнів - Порошенко
16:15, 28 лютого 2018Політика
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За словами президента України Петра Порошенка, йдеться, зокрема, про поставку снайперських комплексів.
Петро Порошенко під час прес-конференції / REUTERS
Перша поставка оборонного озброєння із США має відбутися вже через кілька тижнів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час прес-конференції "Виклики-2018".
"Перша поставка цього озброєння має відбутися вже через кілька тижнів", - сказав президент.
За словами Поорошенка, йдеться про поставку, зокрема снайперських комплексів.
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