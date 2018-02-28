Порошенко поскаржився журналістам: його статки за 4 роки значно зменшилися

За словами глави держави, він – єдиний президент з такою динамікою.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що його статки за період його президентства значно зменшилися.

Читайте такожПорошенко не має плану "Б": "Після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості"Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції «Виклики-2018» на запитання журналіста про те, як це бути президентом-олігархом в країні, де люди виживають, а не живуть.

«Коли я обирався президентом, мої статки були на багато більші, ніж це є зараз. Я єдиний президент, який має цю динаміку», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, за даними рейтингу "ТОП-100 найбагатших українців", представленому журналом "Новое время" та інвестиційною компанією Dragon Capital у жовтні минулого року, в 2017 році Петро Порошенко повернув собі звання мільярдера - вперше за чотири останні роки.

Як писало видання, Петро Порошенко є найвпливовішою людиною в українській політиці, але от у списку найбагатших українців такого статусу у нього немає. Однак, глава держави працює в цьому напрямку: він знову потрапив до п'ятірки найбагатших, повернувши собі в 2017-му статус доларового мільярдера.

На конференції Порошенко також заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.