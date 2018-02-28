Україна готова прийняти кораблі з Криму тільки разом із самим півостровом - президент

Президент заявляє, що для прискорення цього процесу Україна буде задіювати судові, дипломатичні та санкційні зусилля.

Україна готова прийняти українські кораблі, які залишилися в окупованому Криму, тільки разом з самим півостровом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції «Виклики-2018».

«Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. Впевнений в тому, що це є одностайна позиція і української влади, і українського народу, і українського суспільства», - сказав глава держави.

За словами Порошенка, для прискорення цього процесу Україна буде задіювати судові, дипломатичні та санкційні зусилля.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня 2018 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

«Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін.

За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Читайте такожУ МЗС відреагували на пропозицію Росії повернути військову техніку з окупованого КримуПутін додав, що є і значний боєзапас, але він, за даними російських військових експертів, не підлягає транспортуванню, а тільки утилізації на місці.

Після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.