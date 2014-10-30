Гумконвой РФ для Донбасу прибув у Ростовську область

Про це пише ТАСС з посиланням на заступника начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС РФ Олега Воронова.

"Автоколона з 100 автомобілів без пригод доїхала до Ростовської області", - сказав представник НЦУКС.

Як стверджує російська сторона, 100 вантажних автомобілів везуть для мешканців Луганської та Донецької областей будматеріали, продукти харчування, медичні препарати, а також матеріально-технічні засоби для підготовки до зими.

Читайте такожРосія нібито запропонувала Україні та ОБСЄ перевірити "гуманітарний конвой"

Четвертий "конвой" вирушив з Підмосков'я у вівторок, 28 жовтня. Як і в попередніх випадках, український уряд не було поінформовано про його відправку.

Як заявив спікер РНБО Андрій Лисенко, жоден з попередніх трьох "гумконвоїв" не був погоджений з Україною. Всі так звані "гумконвої" не дійшли до місцевого населення, частково ця "допомога" продавалася, частково йшла в розрахунок за роботи з відновлення техніки бойовиків.

"Тому говорити про гуманітарну допомогу як власне гуманітарну допомогу ми не можемо", - сказав Лисенко.

За його словами, є багато інформації, що ці вантажівки, які заходили на територію України під виглядом "гуманітарної допомоги", використовувалася для вивезення обладнання зі стратегічних об'єктів в Росію, а також, щоб завезти озброєння для бойовиків.