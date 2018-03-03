"Нафтогаз" готовий брати участь у переговорах Україна-ЄС-Росія щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу

У національному нафтогазовому холдингу вважають, що Росія активно використовує газ як геополітичну зброю.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» готовий брати участь у переговорах у форматі Україна – ЄС - Росія з питань виконання рішень Стокгольмського арбітражу, згідно з якими «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол.

Про це йдеться в заяві «Нафтогазу», поширеній його прес-службою.

«Нафтогаз» вітає пропозицію МЗС України та Єврокомісії про проведення переговорів для виконання рішень Стокгольмського арбітражу в тристоронньому форматі Україна - Росія - ЄС. Компанія готова приєднатись до таких переговорів у найближчий зручний для всіх сторін час», - повідомили в холдингу.

У «Нафтогазі» вважають, що дії «Газпрому» після отримання рішення арбітражу, коли він знизив тиск газу на вході в українську газотранспортну систему, були негативно сприйняті в ЄС.

«На думку західних коментаторів, позиція «Газпрому» суперечить духу й практиці загальноприйнятих комерційних відносин між постачальниками і споживачами. За повідомленнями ЗМІ, використання газу для тиску на контрагентів негативно позначилось на сприйнятті російського проекту «Північний потік - 2» у Німеччині», - заявили в прес-службі.

За словами головного комерційного директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка, демарш «Газпрому» продемонстрував європейській спільноті те, про що «Нафтогаз» давно попереджав: Росія активно використовує газ як геополітичну зброю.

«Ми сподіваємось, що в ЄС переконались: ніякі потоки (газопроводи в обхід території України - УНІАН) із «Газпромом» будувати не можна», - підкреслив він.

Читайте такожПорошенко запевнив українців у відсутності проблем, незважаючи на дії "Газпрому"

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україні 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на кв. см.

У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У 2018 рік Україна увійшла з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу. 2 березня у "Нафтогазі" повідомили про збільшення обсягу імпорту газу з ЄС у п'ять разів.