У Європі сталися загадкові вибухи на двох НПЗ: обидва працюють на російській нафті

Одразу на двох нафтопереробних заводах країн-членів ЄС, які пов’язані з Росією, сталися позаштатні ситуації. Йдеться про пожежу та вибух на НПЗ MOL в Угорщині, які можуть призвести до тимчасової зупинки підприємства, та вибух на НПЗ Petrotel Lukoil в Румунії, повідомляють Magyar Nemzet та Digi24.

Вибух на головному НПЗ Угорщини

Як пише Magyar Nemzet, в Угорщині увечері 20 жовтня спалахнула пожежа на великому нафтопереробному заводі MOL у місті Сазхаломбатт.

Зазначається, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів консультації з керівництвом MOL та міністром внутрішніх справ щодо пожежі заводі.

Розмір збитків від пожежі невідомий. Станом на 13:52 за київським часом пожежу вдалося локалізувати.

НПЗ MOL – головний нафтопереробний завод Угорщини, який працює зокрема на російській нафті.

Euronews з посиланням на угорські ЗМІ повідомляє, що внаслідок пожежі завод може тимчасово зупинитися.

Вибух на НПЗ Лукойлу у Румунії

У Румунії стався вибух нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil, який, як випливає з назви, належить російській нафтовій компанії "Лукойл" та працює на російській нафті.

За словами представників заводу, інцидент стався під час робіт, які виконували співробітники підрядної організації. В результаті інциденту працівник компанії-підрядника отримав травми. Його терміново доставили до лікарні швидкої допомоги.

Представники промислового підрозділу компанії зазначають, що вибух не вплинув на технологічні установки або діяльність НПЗ.

Удари по російських НПЗ

Нафтопереробні заводи, що працюють на російській нафті, страждають і у самій РФ. Зокрема, НПЗ у Новокуйбишевську, який належить російській компанії "Роснефть", в неділю, 19 жовтня, зупинив роботу після чергової атаки безпілотників.

У ніч на 26 вересня безпілотники вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого виникла пожежа на одній з установок.

В цілому із початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах.

