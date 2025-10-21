Зазначається, що Рубіо та Лавров особисту зустріч проводити не планують.

У найближчому майбутньому зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним не планується. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

Співрозмовник журналістів зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також не планують зустрічатися особисто. За його словами, їхня телефонна розмова була "продуктивною".

Примітно, що раніше журналіст NBC News Гаррет Хааке із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомив у соцмережі Х, що планування саміту в Будапешті поставлено на паузу:

"Перша телефонна розмова між сенатором Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була "продуктивною", але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз".

Зустріч Трампа і Путіна

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Путіним. За її підсумками він заявив, що проведе з ним і особисту зустріч – в угорському Будапешті.

Примітно, що Угорщина є країною-членом МКС, який видав ордер на арешт Путіна. І сам маршрут диктатора до Будапешта був проблемою. Болгарія зголосилася надати правителю РФ повітряний коридор.

Багато хто сумнівався у можливості такої зустрічі. Зокрема, нардеп Олександр Мережко сказав в інтервʼю УНІАН, що Путін побоїться летіти до Будапешта.

