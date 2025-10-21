Його збираються вивести на орбіту не пізніше, ніж через 2 роки.

Чехія стане першою країною, яка побудує і поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов і тривалості світлового дня.

Досі Україна в спостереженнях була змушена покладатися на знімки, надані іншими державами, і сама запросила таку підтримку. У розробці та створенні супутника візьмуть участь чеські компанії з досвідом у галузі космічних технологій, особливо в будівництві малих супутників, пише Міністерство транспорту Чехії.

Повідомляється, що супутник буде оснащений системою, що об'єднує радіолокаційне знімання (SAR), оптичне і радіаційне зондування, а також моніторинг радіочастотного спектра в декількох діапазонах. Це дасть змогу вести спостереження за поверхнею Землі навіть уночі та за несприятливих погодних умов.

У майбутньому подарований Чехією супутник може стати частиною більшого угруповання з кількох апаратів.

"Подарувати супутник - це конкретний вираз нашої солідарності та рішучості допомогти Україні у створенні її цифрової інфраструктури, зміцненні операційного суверенітету та стійкості. Це інвестиція в її майбутнє, а отже, і в стабільність Європи", - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Проєкт супутника для України буде запущено найближчими місяцями, а його виведення на орбіту очікують приблизно через рік.

