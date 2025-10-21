Навроцький зазначив, що Польща вже багато років допомагає Україні економічно і дипломатично.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що польські солдати не будуть гинути в Україні. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa SA.

Зазначається, що під час Четвертої міжнародної конференції "Між інформацією та дезінформацією" в місті Томашув-Любельський Навроцький відповідав на запитання молоді з місцевих середніх шкіл. Кілька запитань торкнулися польської безпеки, зокрема побоювань початку війни в країні.

"Я зроблю все, щоб війна не почалася в Польщі", - сказав президент Польщі.

Навроцький також нагадав, що у своїй передвиборчій кампанії він гарантував, що польських солдатів не буде відправлено в Україну. Він запевнив, що дотримуватиметься цієї позиції, але додав, що Варшава вже багато років допомагає Україні економічно і дипломатично.

Крім того, президент Польщі заявив, що його завдання - зробити все можливе, щоб війна не зачепила його країни. Він зазначив, що Польща буде достатньо сильною, щоб ніхто не наважився напасти на неї.

Польща може заарештувати Путіна, якщо він полетить через країну

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не може гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати літак російського диктатора Володимира Путіна для його передачі суду в Гаазі, якщо він пролітатиме через Польщу. Зазначається, що ордер Міжнародного кримінального суду зобов'язує держави-члени суду заарештувати главу Кремля, якщо він ступить на їхню територію.

У Reuters додали, що російській делегації доведеться пролетіти через повітряний простір щонайменше однієї країни Європейського Союзу. Усі країни ЄС є членами МКС, але Угорщина перебуває в процесі виходу зі складу суду.

