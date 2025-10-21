Експерти кажуть, що технічне обслуговування фунікулеру не велося належним чином.

Слідчі в Португалії опублікували попередній звіт про аварію фунікулера Глорія в Лісабоні, в якій загинули 16 людей. У звіті описані недоліки, які мав цей транспорт. Головна серед них - технічна непридатність кабелю, який мав утримувати вагон, пише ВВС.

Зазначається, що Португальське бюро розслідувань авіаційних та залізничних аварій виявило, що кабель, який обірвався та став причиною аварії, був дефектним і "не був сертифікований для перевезення пасажирів".

У звіті сказано, що кабель був технічно непридатним. Він був придбаний у 2022 році компанією Carris, яка керує громадським транспортом Лісабона. Тепер компанія стверджує, що звільнила керівника з обслуговування фургонів та трамваїв.

У звіті також сказано, що інженери Carris не проводили нагляду та не тестували кабель перед встановленням. Також у звіті йдеться, що система екстреного гальмування, не працювала належним чином і ніколи не перевірялася заздалегідь.

Однак вся ця інформація є "неповною" та потребує подальших тестів та аналізу.

Мер Лісабона Карлуш Моедаш заявив телебаченню SIC, що звіт "підтверджує, що прикра трагедія... була спричинена технічними, а не політичними причинами".

У заяві компанії Carris наголошується, що "наразі неможливо стверджувати, чи пов’язані невідповідності у використанні троса з аварією". У компанії посилаються на уривок зі звіту, в якому зазначається, що ті самі троси використовувалися на фунікулері Глорія протягом 601 дня без інцидентів.

Підготовка повного звіту займе близько 11 місяців. Якщо на це буде потрібно більше часу, замість цього буде опубліковано детальніший проміжний звіт.

Тим часом усі канатні дороги Лісабона отримали наказ зупинити роботу до проведення необхідних перевірок безпеки. Зокрема, будуть перевірятися гальмівні системи, щоб з'ясувати, чи зможуть вони зупинити вагони у разі збою троса, чого не сталося під час аварії.

Аварія на фунікулері Глорія

Нагадаємо, що аварія на популярному серед туристів фунікулері "Ґлорія" сталася 3 вересня. Вагон зійшов з рейок та врізався в будівлю 3 вересня. Загинули 16 людей, серед них 11 туристів. У тому числі серед них був українець 1971 року народження. Ще 20 людей отримали поранення.

