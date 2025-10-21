Окупанти планують використовувати захоплений порт в Бердянську.

Розпорядженням уряду Російської Федерації в морському порту тимчасово окупованого Бердянська буде створено постійний прикордонний пункт для вантажів. Причому процес курує місцевий колаборант, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Таким чином влада Росії хоче за допомогою української інфраструктури посилити фінансування власної економіки та військової машини, продаючи крадене з України зерно.

За інформацією ЦНС, відповідає за процес директор підприємства Володимир Стельмаченко, який добровільно співпрацює з окупаційною владою та організував схему вивезення українського зерна до Росії.

Працівники порту, які ще не залишили тимчасово окупований Бердянськ, вимушені виходити на роботу "з-під палиці". Зростає кількість завезених з Росії фахівців, яким бракує досвіду та кваліфікації, що позначається на збільшенні кількості технічних збоїв і аварій.

Водночас Стельмаченко "освоює" кошти, виділені окупаційною адміністрацією на відновлення порту, для власного збагачення. Тож Бердянський порт перетворюється на класичну російську схему по розкраданню ресурсів, під прикриттям гучних лозунгів про "розвиток регіону".

Москва збільшує обсяги експортованого на світові ринки зерна завдяки врожаю з тимчасово окупованих територій Україні. Сума збитків сягає сотень мільйонів доларів. У 2024 році частка краденого українського зерна серед всього врожаю РФ склала близько 3%.

Водночас в Росії прогнозують найгірший врожай гречки в 21 столітті. Ціни на цю злакову культуру на полицях маркетів РФ можуть злетіти вдвічі. Ситуація має всі передумови повторити кризу 2014 року, коли в магазинах запровадили ліміти на продаж продукту в одні руки.

