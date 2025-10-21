За останні дні було виявлено три комарі.

У районі Кьоус на початку жовтня було виявлено трьох комарів - це перший випадок, коли подібних комах знайшли в Ісландії. Знахідку підтвердив ентомолог Ісландського інституту природної історії Маттіас Альфредссон.

Першим про знахідку повідомив Бйорн Хьалтасон у групі в соціальній мережі Facebook "Skordýr á Íslandi" ("Комахи Ісландії"). Ісландський інститут природничої історії взяв зразки на аналіз і підтвердив підозри - це справді були комарі, пише RÚV.

Дуже ймовірно, що цей вид залишиться на острові. Це Culiseta annulata - комар, стійкий до холоду. Зазвичай він перечікує зиму в захищених місцях - підвалах, сараях або приміщеннях для худоби.

Повідомляється також, що це перший випадок, коли комарів знайшли на ісландській землі, хоча раніше окремі особини потрапляли в країну всередині літаків, що прибували. Це відкриття має велике значення, йдеться в матеріалі.

Вчені давно передбачали, що комарі рано чи пізно доберуться до Ісландії, особливо після того, як у 2015 році там влаштувалися кусючі мокреці.

