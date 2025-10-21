За даними ЗМІ, водії можуть залити не більше 20 літрів бензину АІ-92, але не всім щастить.

Бензинова криза в Росії набирає обертів внаслідок ударів українських дронів по тамтешніх НПЗ. На автозаправних станціях "Байкальської регіональної компанії" (БРК) в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі зупинили вільний продаж бензину, запровадивши обмеження на продаж палива в одні руки.

Про це повідомляє Mosсow Тimes з посиланням на російські ЗМІ. Зазначається, що з 21 жовтня на АЗС мережі продають не більше 20 літрів бензину АІ-92 "в одні руки".

Як заявили в самій БРК, обмеження запровадили на невизначений термін через перебої з відвантаженням бензину з боку основних постачальників – "Роснефти" і "Газпрому".

Обмеження на заправках БРК торкнулися Іркутська та Ангарська, столиці Бурятії Улан-Уде і Заіграївського району Бурятії.

"У суботу (18 жовтня) чоловік не зміг знайти 95-й. Ніде. Заливав 100-й. А на 92-й була величезна черга, не зміг продертися", – поскаржилася, зокрема, одна з мешканок Ангарська.

Не більше ніж 20 літрів можна тепер залити і на заправках мережі "Корс" у Читі та Забайкальському краї, розповідають місцеві мешканці російським медіа.

Перебої виникли і на заправках "Газпромнефти" в Красноярську, розповів місцевий журналіст Дмитро Полушин. Він каже, що на АЗС вишикувалася черга на купівлю бензину марки АІ-92:

"На касі кажуть: вам пощастило, ви останній, кому дістався 92-й бензин. А тут ще ціни рублів по 58 за літр. Решту просто розвертають".

Видання констатує, що дефіцит бензину спостерігається щонайменше у 57 регіонах РФ. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, внаслідок ударів ЗСУ по російських НПЗ обсяги переробки сировини в РФ обвалилися приблизно на 10%, до 5 млн барелів на добу.

Бензинова криза в Російській Федерації

Систематичні удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до дефіциту бензину в РФ та стрибка біржових цін на нього до історичних максимумів.

У першій декаді вересня 2025 року про дефіцит і вимушену зупинку роботи АЗС повідомляли у Нижегородській, Ростовській, Рязанській областях і в тимчасово окупованому Криму.

На тимчасово окупованому півострові навіть запровадили обмеження з продажу пального "в одні руки".

Боротися з дефіцитом палива РФ планує за рахунок його імпорту. Задля цього Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) тимчасово запровадила нульові ставки ввізного мита на бензин, пальне для реактивних двигунів, дизельне паливо.

Крім цього, російський уряд планує втамувати паливний попит внутрішнього ринку за рахунок продажу спиртового бензину та використання паливної присадки, забороненої з 2016 року.

