Суд оголосив перерву до 15 березня у справі Крисіна: під судом зібралися представники "нацдружин" та С14

Суд також ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Чемесу до 3 травня.

Дарницький районний суд міста Києва оголосив перерву до 15 березня у підготовчому засіданні за обвинуваченням Сергія Чемеса та Юрія Крисіна у протидії Євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя у справі Любов Леонтюк у зв’язку з тим, що захисникам необхідний час для ознайомлення з матеріалами справи.

Разом з тим суд ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Чемесу до 3 травня.

Біля приміщення Дарницького райсуду перебуває близько 100 представників «Національних дружин» та С14, які чекають виходу з будівлі суду Крисіна. Дехто з них тримає в руках сніжки. Вони вигукують гасло «Криса, виходь!». Також біля будівлі стоїть один автобус зі спецпризначенцями, а вхід до будівлі посилено охороняється поліцією.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня близько 50 учасників "Автомайдану", С14 та представників інших громадських організацій пікетували будинок "тітушки" Юрія Крисіна. У ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія.

Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину. 18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

26 лютого журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Крисін у зв’язку з розглядом апеляції на вирок сховався у дитячому відділенні Інституту серця, де активісти облили його зеленкою.