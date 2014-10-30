На Донбас прибуває російська бронетехніка, бойовиків відводять у другий ешелон

У район Горлівки, а також в Кіровський та Київський райони Донецька продовжують прибувати російські підрозділи у вигляді мобільних тактичних груп зі складу мотострілкових бригад Південного військового округу РФ, укомплектовані штатною бронетехнікою.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Зазначено прибуття до 5 ротних тактичних груп. Місцеві бойовики відводяться у другий ешелон", - зазначає він.

Експерт каже, що в районі Волновахи російсько-терористичні війська проводять розвідку вогневих позицій українських військ. Відзначено перекидання у даний район артсистем супротивника - до 20 одиниць.