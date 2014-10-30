Головного міліціонера Київщини Голомшу люстрували

Начальник головного управління МВС України в Київській області Ярослав Голомша звільнений із займаної посади згідно з законом про люстрацію.

Про це зазначається в державному реєстрі осіб, щодо яких застосовані положення закону України "Про очищення влади" на сайті Міністерства юстиції України.

Голомша звільнений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.10.2014 № 2238 о/с.

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«Звільнення з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади" (пункт 7 частини першої статті 36 Кодексу Законів про працю України") та заборона займати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) протягом 10 років», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ярослав Голомша був призначений на цю посаду в квітні 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що брата Ярослава Голомши, Миколу Голомшу звільнили з посади першого заступника генпрокурора в порядку виконання закону про люстрацію.

Пізніше Микола Голомша заявив, що має намір оскаржити своє звільнення з посади в суді.