До фракції Порошенка увійдуть 150 депутатів - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко.

Він наголосив: “Ми можемо з упевненістю констатувати, що «Блок Петра Порошенка» отримав перемогу на цих парламентських виборах”.

За словами Луценка, це буде найбільша фракція у парламенті, оскільки 64 майбутніх народних депутата пройшли за партійним списком, а також 70 кандидатів пройшли у мажоритарних округах, і вони були висунуті партією.

Читайте такожЛуценко може стати головою фракції БППЯк повідомив Луценко, ще 15 осіб написали заяви про те, що готові приєднатися до фракції, хоча вони на вибори йшли як самовисуванці. Серед них Луценко назвав, зокрема Бориса Філатова (Дніпропетровська область), Петра Юрчишина (Вінницька область), Сергія Мельника (міський голова Хмельницького).

Водночас на запитання журналістів він зазначив, що Олесь Довгий не буде прийнятий до фракції, а також на сьогодні не йдеться про вступ до фракції “братів Балогів”.

Читайте такожУ партії Порошенка наполягають, що їхня фракція буде основою парламентської коаліціїЛуценко підкреслив, що найстаршим членом фракції буде Мустафа Джемілєв, якому 70 років, а наймолодшим - “депутат з міста Авдіївка Донецької області, якому 25 років, Єгор Фірсов”.

За словами Луценка, “у нас буде 15 жінок, що складає 13%”.

Він підкреслив, що найбільше представлена “в наших мажоритарних округах Дніпропетровська область - 7 депутатів, Вінницька та Київська області”.

Як наголосив Луценко, у багатомандатному виборчому окрузі партія отримала перемогу у Вінницькій, Закарпатській, Сумській, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській, Одеській областях та в Києві”.

За його словами, всі майбутні депутати від партії мають вищу освіту, а 29 майбутніх парламентаріїв мають дві вищі освіти. “Серед нас 5 докторів наук, 4 професори, 5 доцентів і 6 кандидатів наук”, - повідомив Луценко.