МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Буркіна-Фасо

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«У зв’язку із загостренням внутрішньополітичної та безпекової ситуації в Буркіна-Фасо (зокрема, в столиці - м. Уагадугу) МЗС рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок до цієї країни, а нашим співвітчизникам, які перебувають на її території, – проявляти підвищену пильність та обережність, дотримуватися правил особистої безпеки, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях, постійно відслідковувати повідомлення щодо розвитку ситуації в країні, не здійснювати несанкціоновану фото- та відеозйомку тощо», - йдеться в повідомленні.

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У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Буркіна-Фасо МЗС радить громадянам України звертатися до Посольства України в Лівії (електронна пошта: emb_ly@mfa.gov.ua, тел.: +218 21 360 86 64/65, +218 91 645 45 17) або Посольства України в Нігерії (електронна пошта: emb_ng@mfa.gov.ua; тел.: + 234 709 821 21 58, +234 803 678 97 49).

Також МЗС нагадує про функціонування цілодобової «гарячої лінії» міністерства: +38 044 238 16 57.

Як повідомлялося, на цьому тижні Уагадугу і деякі інші міста Буркіна-Фасо охопили заворушення, викликані наміром парламенту проголосувати за надання президенту права балотуватися на п'ятий термін.

В ході заворушень було захоплено і підпалено будівлю парламенту, по столиці і деяким іншим містах прокотилася хвиля погромів і грабунків.

Водночас сьогодні, 31 жовтня, з’явилася інформація, що президент Буркіна-Фасо Блез Кампаоре заявив, що йде у відставку.

Блез Кампаоре керував Буркіна-Фасо протягом 27 років після захоплення влади в результаті військового перевороту.