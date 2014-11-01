Аваков повідомив про затримання підозрюваних у підпалі кінотеатру "Жовтень"

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"В останній день жовтня.. В результаті проведеної операції, міліція затримала двох осіб, що здійснили підпал кінотеатру "ЖОВТЕНЬ". Студент київського вузу і його безробітний приятель. У скоєнні злочину зізналися", - пише Аваков.

Читайте такожДиректор "Жовтня" вважає, що кінотеатр можна відновити за рікЗа його словами, підозрюваних зафіксували камери спостереження. Також у них під час обшуку знайшли зброю.

"Під час обшуку в гуртожитку, де проживали затримані, виявлено три гранати РГД.. Зараз вирішується питання про арешт обох затриманих. Слідство триває - будемо встановлювати замовників", - повідомив міністр.

Затримував підозрюваних підрозділ спецназу МВС.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на даху кінотеатру по вулиці Костянтинівській, 26, виникла 29 жовтня о 21.41. Вогнем був знищений дах на площі 300 кв. метрів.

О 02.26 30 жовтня підрозділами ДСНС пожежа була ліквідована.

Жертв і постраждалих не було.