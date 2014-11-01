Нам знову доводиться боронити незалежність - Порошенко привітав Україну з річницею ЗУНР

На цьому наголосив президент України Петро Порошенко у зверненні до співвітчизників з нагоди 96-ї річниці утворення Західно-Української Народної Республіки, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Підтверджуючи спадкоємність української мрії, ми обов'язково збудуємо вільну й заможну європейську державу», - підкреслив Порошенко.

«Листопадове повстання, яке відбулося у Львові 96 років тому, призвело до появи на карті Європи Західно-Української Народної Республіки. Її утворення було продовженням боротьби за державність, розпочатої ще у середині XIX століття українцями, що проживали в межах Австро-Угорської імперії», - зазначається у зверненні.

«Листопадовий чин - яскрава віха вітчизняної історії. Результатом прагнення українців жити у єдиній соборній державі стало проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки 1919 року. Цей вибір вони захищали у жорстокій боротьбі із зовнішніми та внутрішніми ворогами», - наголосив президент.

Читайте такожУ Львові сьогодні відзначають 96-ю річницю утворення ЗУНР«І сьогодні нам знову доводиться демонструвати спроможність не тільки розбудовувати країну, а й боронити її незалежність», - зазначив глава держави.

Порошенко висловив переконання, що «нащадки мужніх захисників УНР та ЗУНР зможуть з честю відстояти нашу Вітчизну».

«Вітаю усіх із визначною річницею в історії національного державотворення», - йдеться у документі.