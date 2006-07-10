”Наша Україна” готує на завтра сюрприз

Фракція «Наша Україна» готує на завтра «елемент сюрпризу» у парламенті, повідомив журналістам член фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав, що сьогодні на засіданні Ради партії «Народний Союз Наша Україна», яке відбудеться о 18.00, буде розроблено стратегію подальших дій фракції «Наша Україна» у Верховній Раді та обговорено ситуацію, яка склалася у парламенті.

На запитання журналістів, що робитиме фракція «Наша Україна» завтра у парламенті, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Дозвольте нам тримати за собою певний елемент сюрпризу, бо це один з елементів успіху будь-яких дій, які можуть бути заплановані».

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що не хоче говорити про план дій, і попросив журналістів дати змогу «зберегти певний елемент сюрпризу».

За його словами, сьогодні на Раді НСНУ і на засіданні фракції «Наша Україна» буде «вироблено алгоритм певних дій, який буде запущений завтра».

Як сказав депутат, на сьогоднішніх загальних зборах Коаліції демократичних сил не було прийнято жодного рішення, оскільки, згідно із Регламентом ВР, на таких зборах мають бути присутні не менше половини народних депутатів із фракцій, що входять до коаліції.

За його словами, із фракції СПУ з’явився на загальні збори лише Йосип ВІНСЬКИЙ.

За словами Р.ЗВАРИЧА, поки що Коаліція демократичних сил існує, оскільки про припинення її діяльності не оголошено на засіданні парламенту.

За його словами, нібито у п’ятницю, 7 липня, о 21.29 в апараті ВР було зареєстровано лист, у якому фракція СПУ заявляє про намір вийти з коаліції. Р.ЗВАРИЧ звернувся до журналістів з рекомендацією дослідити, хто міг зі співробітників апарату ВР у «такий пізній час» зареєструвати цей лист.