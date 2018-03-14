У березні 2014 Росія збиралася почати повномасштабний наступ на Україну - Турчинов

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про вильоти російських ударних вертольотів у бік України.

Українська розвідка у березні 2014 року неодноразово повідомляла про намір російських військ розпочати повномасштабний наступ проти України.

Про це заявив колишній в.о. президента України, секретар РНБО Олександр Турчинов у документальному фільмі "Україна. 100 днів над прірвою", що вийшов 13 березня на телеканалі 1+1.

За його словами, ворожі танки і вертольоти наближалися до самого кордону і розверталися, а російська армія стояла вздовж всього кордону на півночі і сході.

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"Протягом березня кілька разів, тричі, а може й більше, наша розвідка давала дані, що саме о 4 годині ранку російські війська ввійдуть на територію України, почнеться масштабний наступ. Перший раз - ми ніч провели на командному пункті, повна бойова готовність. Чекаємо. Танки підійшли майже до кордону й розвернулися. Другий такий раз, упродовж тижня - тепер точно сьогодні о 4 годині буде наступ", - розповів Турчинов.

На думку Турчинова, плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення зірвали добровольці, які дали час оговтатись українській армії.

"Путін прорахувався. Він вважав, що знищив українську армію, спецслужби, економіку. Але він не прорахував того, що в Україні буде створено добровольчий рух. Коли хлопці юристи, викладачі, студенти прямо з Майдану підуть на передову. І, власне, створення добровольчого руху у той період – це ключовий момент, який зірвав плани Путіна. Саме добровольці стримали Путіна і врятували ситуацію – дали час оговтатись армії, придбати бронежилети, каски, зброю", – зазначив секретар РНБО.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про вильоти російських ударних вертольотів у бік України.

"Кожну ніч нам розповідали, що група вертольотів злетіла, чи з Білорусі, чи з Росії, і летить сюди. І декілька разів так було, коли ударні групи вертольотів летіли вздовж кордону, розверталися і летіли назад", – зазначив голова МВС Арсен Аваков.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій згадав про російську армію вздовж кордону з Україною.

"Російська армія стояла в той час вздовж усього кордону – на кордоні з Донецькою, Луганською, Харківською, Сумською та Чернігівською областями. Треба усвідомити, що від чернігівського кордону до Києва відстань невелика", - зазначив Парубій.