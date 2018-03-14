Порошенко про візит Путіна до Криму перед виборами: надзвичайно небезпечна провокація (відео)

Президент України відзначив важливість єдиної позиції всього світу щодо невизнання виборів президента РФ на території окупованого Криму.

Президент України Петро Порошенко назвав небезпечною провокацією візит президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму напередодні президентських виборів в РФ.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з федеральним президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом у Києві.

«Надзвичайно небезпечна провокація, коли сьогодні президент Росії Путін прямо напередодні виборів навмисно їде на окуповану територію, відвідає Сімферополь, Севастополь, тому надзвичайно важлива єдина позиція всього світу про невизнання виборів президента РФ на території окупованого Криму», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Кремль анонсував поїздку президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму.

Планується, що в ході поїздки Путін огляне Кримський міст, новий аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Сімферополь" і побуває в Севастополі.

Вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму.