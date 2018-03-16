Рубан спілкувався з підозрюваним у збитті MH17 над Донбасом - журналіст (відео)

Переговірник говорив журналісту, що побоюється помсти росіян.

Глава Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан спілкувався з одним з підозрюваних у збитті літака рейсу MH17 - Сергієм Дубинським з позивним "Хмурий".

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів російський журналіст Павло Канигін, який знайомий з Рубаном з 2014 року, передає ТСН.

"Він спілкувався з "Хмурим" та іншими людьми, які грали свою роль у збройних подіях, у тому числі в збитті "Боїнга", тому, звичайно, треба Рубану про все розповісти [слідству щодо катастрофи MH17]", - сказав він.

Журналіст каже, що задавав питання Рубану про MH17, але той ухилився від розмови.

"Він сказав, що не знесе голови і йому дуже страшно", - сказав Канигін.

Нагадаємо, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

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Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.