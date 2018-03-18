Азаров попросив суд допитати його у справі Януковича - адвокат

Екс-прем'єр відмовляється приїхати до Києва.

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров попросив Оболонський районний суд Києва допитати його у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Відповідну заяву оприлюднив адвокат Віталій Сердюк, який захищає Януковича у суді.

Азаров зазначив, що не має можливості особисто прибути до суду “у зв’язку з переслідуванням на території України з політичних мотивів”. Також колишній голова уряду заявив, що регулярно отримує погрози фізичного знищення на свою адресу, тому вважає, що в Україні існує небезпека для його життя.

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У зв’язку з цим Азаров просить допитати його шляхом відеоконференції. Свою адресу він назвати відмовився, але повідомив, що перебуває на території Росії і залишив адресу для контактування.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року генпрокурор Юрій Луценко оголосив підозру у держзраді Віктору Януковичу в приміщенні Святошинського суду, будучи на прямому зв'язку з ростовським судом, де перебував президент-утікач. Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Оболонський суд Києва дозволив здійснювати спеціальне судове провадження у справі Віктора Януковича.