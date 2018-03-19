Собчак передала Путіну прохання про помилування Сенцова і Кольченка

У списку Собчак значиться 16 прізвищ. Путін пообіцяв розглянути її прохання.

Ксенія Собчак на зустрічі Володимира Путіна з суперниками з виборів президента Росії передала йому прохання про помилування українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, передає РИА «Новости».

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«У списку Собчак 16 прізвищ: Дмитро Борисок, Станіслав Зимовець, Олександр Кольченко, Володимир Лапигін, Сергій Мохнаткін, Олег Навальний, Олександр Соколов, Олег Сенцов і інші», - йдеться у повідомленні штабу Собчак.

Нагадаємо, за Собчак віддали 1,6% голосів виборців на президентських виборах РФ.

Як повідомляв УНІАН, активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно. Обидва провину не визнали. Кольченко відбуває покарання у виправній колонії №6 (м.Копейськ, Челябінська область РФ).