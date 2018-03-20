Рибалка: Ми продовжимо наполягати на реформі держбанків, як би влада не пручалась

Народний депутат підкреслив, що два державних банки вже 6 років працюють без наглядових рад.

Фракція Радикальної партії внесе на розгляд парламенту новий законопроект стосовно реформування державних банків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова фінансового комітету Ради, народний депутат Сергій Рибалка.

"Рада провалила важливу реформу державних банків. Це чергове підтвердження, що владі реформи не потрібні. Але коли треба ухвалити кадрові рішення, голоси знаходять і зганяють депутатів до сесійної зали", - написав він.

"Позиція нашої фракції – це стратегічне бачення розвитку держбанків, і ми продовжимо наполягати на розвитку українських виробників та надання їм дешевих кредитів. Тому ми не збираємося на цьому зупинятися і зареєструємо новий законопроект", - додав депутат.

Сергій Рибалка звернув увагу на те, що профільний комітет два роки вимагав від парламентських фракцій подати свої кандидатури до наглядових рад державних банків, але вони цього так і не зробили.

Народний депутат підкреслив, що два державних банки – "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" вже 6 років працюють без наглядових рад, при тому, що багатомільярдні податки витрачаються на їх підтримку, а вони так і залишаються збитковими.