Суд над Януковичем відмовив адвокатам у повторному допиті Порошенка

15:35, 21 березня 2018
Політика
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Адвокат Януковича Віталій Сердюк / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, суд продовжує розгляд клопотань адвокатів Януковича, які в основному стосуються або повторного допиту свідків, або допиту осіб, щодо яких суд відмовив у допиті раніше.

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Зокрема, адвокати Януковича заявили про необхідність повторного допиту президента України Петра Порошенка. Захисники пояснювали це тим, що минулого разу їм не дали можливості поставити всі запитання.

Однак суд відмовив у допиті Порошенка з наступних мотивів: «По-перше, це клопотання цілком не обгрунтоване. По-друге, воно заявлене повторно без наведення додаткових мотивів. По-третє, суд вимушений вчергове вам нагадати, що під час допиту свідка Порошенка ви відмовилися ставити йому питання з предмету даного кримінального провадження, і допит був припинений».

Окрім того, суд повторно відмовив у допиті ряду осіб, зокрема, екс-міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, екс-міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра та ряду інших іноземних дипломатів.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент Петро Порошенко через відеоконференцзв'язок свідчив у справі про держзраду Януковича. Допит тривав менш як годину.

Суддя Владислав Дев’ятко примусово перервав допит Порошенка і закрив судове засідання. Він не дав можливості адвокатам почути відповідь Порошенка на запитання про відпочинок на Мальдівах.

22 лютого суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів про повторний допит як свідка Порошенка.

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Теги: #суд#Віктор Янукович