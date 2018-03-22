У Львові пікетують міськраду через бандерівський прапор (фоторепортаж)

Учасники акції розгорнули великий червоно-чорний прапор.

У четвер, 22 березня, представники націоналістичних організацій пікетували Львівську міську раду з вимогою визнати червоно-чорний прапор й вивішувати його поряд з державним у святкові чи жалобні дні.

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Вони тримають як бандерівські прапори, так і державні синьо-жовні стяги. Також учасники розгорнули великий червоно-чорний прапор, а перед входом до міської ради стоїть "Стовп ганьби" з фотографіями міського голови і депутатів, які не підтримали відповідну ухвалу під час голосування 15 лютого, передає ZIK.

Водночас наголошують, що це мирна акція і що вони не мають на меті чинити в місті безпорядки.

Як повідомляв УНІАН, у День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на флагштоці перед Львівською міськрадою у вівторок, 20 лютого, вперше вивісили червоно-чорний прапор.