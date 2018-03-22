Прокурори проситимуть для Савченко арешт без можливості застави - Лисенко

Засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться скоріше за все завтра у Шевченківському суді Києва.

Прокуратура проситиме для Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, наразі Савченко перебуває у Відділі забезпечення досудового слідства Служби безпеки України як затримана особа.

«З нею зараз проводять допит як з підозрюваною в присутності адвокатів, і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою...», - сказав він.

Читайте такожХто проти: поіменне голосування у Раді щодо арешту Савченко (документ)Він також повідомив, що ймовірно, засідання суду відбудеться завтра.

«Скоріш за все, засідання суду буде завтра, і будемо чекати, що суддя все-таки прийме рішення про обрання запобіжного заходу. Вже відомо, який суд. Це Шевченківський районний суд міста Києва. Для неї будуть просити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави», - додав Лисенко.

На запитання, де цієї ночі перебуватиме Савченко, Лисенко відповів: «У приміщенні СБУ».

Він також зазначив, що сторона обвинувачення має переконливі докази.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Читайте такожСавченко зібрала речі для в'язниці, їхала з ними до Ради - сестраУ Генпрокуратурі Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Савченко у супроводі слідчого прибула до Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, де генпрокурор Юрій Луценко у присутності адвоката підписав та оголосив їй підозру.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що сьогодні засідання суду з обрання запобіжного заходу Савченко не буде.