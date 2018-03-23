Сестра Савченко заявила, що Надію "намагалися фізично знищити" представники влади (відео)

Віра Савченко запевняє, що проти її сестри ведеться цілеспрямована кампанія.

Народного депутата Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів проти керівництва України, намагалися фізично знищити.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” заявила її сестра Віра Савченко.

“Її підставили. Ви були в курсі, що її використовували, щоби знищити саму її? Ви не в курсі, що Надію Савченко намагалися фізично знищити, а коли зрозуміли, що буде великий резонанс, то було прийнято рішення щодо її морального знищення. Кампанія ця розгорнулася більше року тому”, - сказала вона.

За словами Віри Савченко, кампанія проти її сестри розпочалася після того, як президент України Петро Порошенко поїхав на саміт НАТО до Польщі і взяв із собою Надію Савченко.

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“Він її показав і після того закрив у коморці... А з Надею хотіли спілкуватися усі політики, представники США, різних служб, вони взяли її під свою опіку і почали організовувати зустрічі, спілкуватись, дали свої контакти. Коли вони повернулися до України, Петро Олексійович Надії сказав: “Ти мала гарні зустрічі”, - з такою ноткою заздрощів. Після того розгорнулася масштабна кампанія зі знищення її авторитету”, - розповіла сестра.

Коли у Віри Савченко спитали, хто саме планував фізично знищити Надію, вона не назвала прізвищ, а лише сказала, що це були представники влади.