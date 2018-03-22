Суд щодо обрання запобіжного заходу Савченко можуть зібрати вже сьогодні – сестра

Сьогодні Надія Савченко у супроводі слідчого прибула до управління СБУ у місті Києві та Київській області.

Сестра позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надії Савченко Віра не виключає, що засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу може відбутися уже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам Віра Савченко під час брифінгу під управлінням Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

«Або ж сьогодні (відбудеться засідання суду). Я думаю, що якщо Надія знала, зібрала всі речі, все розписала, вона орієнтується, що сьогодні цілком можливо зберуть і суд… і буде міра запобіжного заходу», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада розглянула внесені 15 березня генпрокурором Юрієм Луценком подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. Депутати надали свою згоду за усіма трьома поданнями.

Під час представлення подання Луценко продемонстрував народним депутатам відео, на якому особи, схожі на депутата Савченко та керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, обговорюють план вчинення теракту у ВР.

У ГПУ інкримінують Савченко вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Савченко у супроводі слідчого прибула до управління СБУ у місті Києві та Київській області.