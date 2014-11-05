ОБСЄ: 7 із 10 вантажівок російського гумконвою були бензовозами
Українські офіцери перебували за парканом контрольно-пропускного пункту і не брали участь в процесі перевірки вантажу.
З 10 вантажівок п'ятого російського гумконвою, які проникли 4 листопада на територію України 7 були бензовозами.
Про це йдеться в щоденному звіті моніторингової місії ОБСЄ, передає Українська правда.
5 російський гуманітарний конвой складався з семи бензовозів, однієї вантажівки, одного засобу для транспортування і одного супроводжувального авто. На вантажівці був напис "Гуманітарна допомога з Російської Федерації".
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Всі автомобілі зупинилися для митного контролю, вантажівку відкрили. Українські офіцери перебували за парканом контрольно-пропускного пункту і не брали участь в процесі перевірки. Вони сфотографували процес огляду гумконвою російськими митниками.
Як зазначено в звіті місії, о 7:50 за київським часом конвой перетнув кордон України. О 13:20 він повернувся на територію РФ.