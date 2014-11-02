МЗС висловив протест з приводу чергового гуманітарного конвою РФ

Про це йдеться в заяві МЗС, розміщеній в соцмережі. "2 листопада російська сторона перемістила через державний кордон України черговий так званий "гуманітарний конвой". Це було здійснено без запиту про отримання офіційної згоди української сторони, без здійснення компетентними органами України необхідних процедур прикордонного і митного контролю, без узгодження з Міжнародним комітетом Червоного Хрестаі супроводу вантажу його представниками, всупереч усталеної міжнародної практики, а також з порушенням національного законодавства України і раніше досягнутих домовленостей", - підкреслили в МЗС.

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На думку зовнішньополітичного відомства, "ці провокаційні дії російської сторони, нездатність слідувати усталеним міжнародним правилам при напрямку гуманітарної допомоги, а також спроби приховати справжній зміст вантажу - є свідченням продовження курсу Росії на подальшу ескалацію ситуації на сході України".

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконними діями Російської Федерації, грубим порушенням державногокордону України, втручанням у внутрішні справи нашої держави шляхом підтримки терористичних угруповань, які діють на Донбасі", - підкреслюється в заяві МЗС.