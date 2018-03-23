Суддя пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення про запобіжний захід для Савченко

Під час засідання Савченко заявила, що зброя, яку було виявлено у військовій частині у Хмельницькій області, не призначалася для терактів, а для Збройних сил України.

Суддя Шевченківського районного суду Києва Євгеній Сидоров пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення про обрання запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на засіданні суду адвокати заявили, що не можна інкримінувати Савченко підготовку теракту, оскільки так звані “ДНР” і “ЛНР” не визнані офіційно терористичними організаціями.

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Крім того, за словами адвокатів, у прокурорів немає доказів того, що Савченко планувала повалення влади, вбивство керівництва держави та скоєння терористичних актів.

Сама підозрювана наголосила, що зброя, яку було виявлено у військовій частині у Хмельницькій області, не призначалася для терактів, а для Збройних сил України.

Також Савченко сказала, що тієї зброї, з якою затримали керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, недостатньо для скоєння масштабного теракту, про який стверджує обвинувачення.

Окрім того, вона запевнила, що не збирається залишати Україну, уникати співпраці зі слідством. Як аргумент Савченко сказала, що як народний депутат могла виїхати за межі України ще до затримання, однак не зробила цього.

Також підозрювана відкидає звинувачення в незаконному перетині лінії розмежування. Вона стверджує, що жителі Донбасу пересуваються там безперешкодно поза КПВВ, і що окуповані території та вільна частина України - це все територія України, тому інкримінувати незаконний перетин лінії розмежування немає підстав.

Заслухавши аргументи сторін та дослідивши матеріали справи, суддя Сидоров пішов до нарадчої кімнати приймати рішення.