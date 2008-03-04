Янукович дійшов до точки кипіння?
12:31, 04 березня 2008Політика
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Лідер опозиції не бачить іншого виходу
Партія регіонів розпочне акції протесту, якщо сьогодні Верховна Рада не ухвалить постанову, що визначатиме порядок вступу України до НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Якщо сьогодні у Верховній Раді не буде прийнята постанова по НАТО, яка буде визначати порядок вступу України до НАТО, ми сьогодні готуємо звернення до українського народу і починаємо масові акції протесту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, іншого виходу у Партії регіонів немає.
Він наголосив, що учасники цих акцій будуть висловлювати протест проти «насильницького штовхання України в НАТО».
«Ми цього не допустимо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
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