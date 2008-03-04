Янукович дійшов до точки кипіння?

Партія регіонів розпочне акції протесту, якщо сьогодні Верховна Рада не ухвалить постанову, що визначатиме порядок вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Якщо сьогодні у Верховній Раді не буде прийнята постанова по НАТО, яка буде визначати порядок вступу України до НАТО, ми сьогодні готуємо звернення до українського народу і починаємо масові акції протесту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, іншого виходу у Партії регіонів немає.

Він наголосив, що учасники цих акцій будуть висловлювати протест проти «насильницького штовхання України в НАТО».

«Ми цього не допустимо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.