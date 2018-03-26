У Громадській раді доброчесності назвали причину припинення участі в відборі суддів

Рада аргументує це тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України внесла зміни у свій регламент таким чином, щоб нівелювати точку зору ГРД в процедурі кваліфікаційного оцінювання того чи іншого судді.

Громадська рада доброчесності ( ГРД) у повному складі виходить з процесу кваліфікаційного оцінювання суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени ГРД офіційно заявили сьогодні на брифінгу.

Вони аргументують це тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України внесла зміни у свій регламент таким чином, щоб всіляко нівелювати точку зору ГРД в процедурі кваліфікаційного оцінювання того чи іншого судді.

Зокрема, за їхніми словами, якщо раніше, коли ГРД надавала висновки по кандидатах до Верховного суду, і в цих висновках йшлося про невідповідність статків судді його доходам, або коли у них йшлося, що кандидат у судді Верховного суду виносив неправосудне рішення, то ці висновки ВККСУ розглядала і в разі незгоди з ними мусила долати «вето» ГРД, то тепер регламент ВККСУ вимагає, щоб матеріальна недоброчесність судді була зафіксована Нацагентством з питань запобігання корупції, а неправосудне рішення - скасоване судом вищої інстанції. В протилежному випадку висновки ГРД вважатимуться такими, що не відповідають вимогам.

«Всі наші спроби налагодити співпрацю з ВККСУ зазнали фіаско…Минулої п’ятниці, коли стартували співбесіди з суддями, було підтверджено наші припущення, що це - конвейєр, який має одну мету - найшвидше відзвітувати, що судова реформа завершилася. І цей процес не має нічого спільного з очищенням судової системи від недоброчесних суддів. Саме тому ГРД заявляє, що припиняє участь у цьому процесі, оскільки не бажає легітимізувати своєю участю нехтування ключовими вимогами Революції гідності, вимогами громадськості і суспільної думки», - заявила співкоординатор ГРД Галина Чижик.

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В свою чергу член ГРД Віталій Титич зазначив, що таке рішення ГРД далося «доволі важко», і останньою краплею стала зміна правил щодо оцінювання суддів.

Разом з тим він зауважив, що вихід з процесу кваліфікаційного оцінювання не означає, що ГРД виходить в цілому з практики участі громадськості.

«Є й інші інструменти, зокрема, порушення кримінальних і дисціплінарних проваджень щодо суддів за нашими зверненнями. Ми продовжуємо досліджувати кандидатів і суддів на предмет доброчесності і професійної етики», - сказав він.

Також члени ГРД відзначили, що такий поспіх у процесі кваліфікаційного оцінювання, коли на співбесіду з суддею витрачають 6 хв, пояснюється і тим, що після цього судді матимуть в рази вищу заробітну плату.

«Причина виходу ГРД із процесу оцінювання в цілому - це не новий регламент ВККСУ, чи рішення про амністію суддям Майдану, оскільки це лише підтвердження їхніх реальних намірів не очистити судову систему, а законсервувати старі порядки і правила. Судова реформа не відбувається взагалі, і тому ми не братимемо участь у цьому процесі» , - підсумувала думку своїх колег співкоординатор ГРД Чижик.

Довідка УНІАН. Громадська рада доброчесності створена і діє на підставі статті 87 закону «Про судоустрій і статус суддів» з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.