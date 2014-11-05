Бойовики 17 разів обстрілювали позиції сил АТО протягом дня

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі. "Напружена обстановка в районі траси Бахмутка, там бойовики з мінометів неодноразово обстріляли наші позиції, що утримуються визначеними армійськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Двічі неконтрольовані збройні формування обстріляли сили АТО в районі Заможного, неподалік Маріуполя.

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Крім цього, в прес-центрі повідомили, що "в районі Вуглегірська проти українських військовослужбовців працює снайпер, вживаються заходи для його нейтралізації".

П’ять українських військових отримали поранення під час сьогоднішніх обстрілів.

"Обстановка в районі донецького аеропорту під контролем сил АТО, бойовики ведуть обстріли наших позицій в Песках та Авдіївке. Українські підрозділи вогневої підтримки наносять точечні вогневі удари по бандитським формуванням", - йдеться в повідомленні.