РНБО підтверджує дані про ракетні тягачі на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

За його словами, на ці території продовжується перекидання різних видів військової техніки через неконтрольовані Україною прикордонні ділянки з РФ.

Читайте такожЧерговий гумконвой з Росії перетнув український кордон – ЗМІЗокрема, як зазначив Лисенко, за оперативними даними, в районі населеного пункту Безіменне помічено три тягачі, які, імовірно, перевозять тактичні ракетні комплекси, що мають далекий радіус дії.

Також Лисенко зауважив, що бойовики на сході останнім часом вдаються до тактики залякування українських військових шляхом висунення ультиматумів та паралельним обстрілом позицій сил АТО з метою примусити їх залишити свої позиції.

Читайте такожБойовики з "Градів" обстріляли Гірське на ЛуганщиніЯк повідомив Лисенко, вчора двічі з "Градів" було обстріляно українські позиції біля населеного пункту Кримське та Гірне Попаснянського району Луганської області. Говорячи про ситуацію на 31-му блокпосту біля н.п. Фрунзе, речник РНБО повідомив, що на ньому відбулася ротацій сил і наразі блокпост контролюють посилені підрозділи ЗСУ.

Разом із тим Лисенко поінформував, що вчора терористи чотири рази обстрілювали з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї українських військових, які утримують Донецькій аеропорт.

Нагадаємо, в суботу, 1 листопада на контрольованій бойовиками території Донецької області було зафіксовано пересування великої колони військової техніки.