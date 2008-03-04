Президент звільнив Рибачука

Текст указу - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Олега РИБАЧУКА від виконання обов`язків радника Президента України (поза штатом). Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, О.РИБАЧУКА було призначено позаштатним радником Президента 11 грудня 2007 року. До цього призначення він був штатним радником В.ЮЩЕНКА.

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