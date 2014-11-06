Луганські бойовики погрожують конфіскацією майна жителів, які залишили зону АТО

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ Тетяна Погукай, вчора, 5 листопада, до Сватівського районного відділу міліції надійшла заява від жительки Свердловська Луганської області про те, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився комендантом Свердловська і повідомив, що у зв'язку з тим, що вона поїхала до Києва її кіоск і квартира конфіскуються. Цей факт зареєстровано.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства праці та соціальної політики, станом на 30 жовтня в Україні зареєстровано 440 тисяч вимушено переселених осіб, які тимчасово змінили місце проживання у зв'язку з діями терористів на сході України і анексією Росією Кримського півострова.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук, зону проведення АТО з початку військових дій тимчасово залишили, переїхавши в інший населений пункт або в іншу країну, більш як 800 тис. громадян.

Згідно з даними соціологічних досліджень, Донбас покинули найбільш здорові і багаті верстви населення. Бойовики намагаються перешкоджати цьому процесу і стимулювати повернення тих, хто виїхав.