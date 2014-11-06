Росія відмовляється вести переговори щодо Донбасу

Росія відмовляється від повернення до переговорного процесу з врегулювання ситуації на сході України в "женевському форматі", тобто з участю представників Росії, ЄС, США та України.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, опублікованому на офіційному сайті міністерства.

"Зараз очевидно, що всі ці домовленості (Мінські домовленості - УНІАН) були грубо порушені українською стороною. Замість деескалації Києвом були активізовані на Південному Сході країни бойові дії з використанням важкої техніки, що призвело до тисяч людських жертв і масштабних руйнувань", - заявляє російський МЗС.

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На думку МЗС РФ, замість "реальної конституційної реформи" та налагодження діалогу з народом були зроблені якісь невиразні кулуарні маневри", які поки що не реалізувалися ні в що, крім "порожніх обіцянок".

"Виникає питання про доцільність повернення до формату, який не приніс очікуваного результату. Чи не краще українській стороні спочатку спробувати виконати те, про що вже домовлялися, і що було обіцяно зробити?" - йдеться в завершенні.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у черговий раз підкреслює необхідність проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі у "женевському форматі": Україна-США-ЄС-Росія.

"Женевський формат" переговорів передбачає участь у них США, Євросоюзу, України та Росії.

Така зустріч на рівні міністрів закордонних справ України, Росії, США та високого представника ЄС із зовнішніх питань відбулася 17 квітня в Женеві. За підсумками зустрічі була підписана декларація, реалізація положень якої має призвести до припинення військових дій на сході України.

Також ситуацію в Україні сторони планували вирішити в рамках «берлінського формату» за участі міністрів закордонних справ України, РФ, Франції та Німеччини. Переговори проходили в липні і серпні, але також не призвели до припинення конфлікту.

Президент України Петро Порошенко 4 листопада в телефонній розмові із держсекретарем США Джоном Керрі запропонував відновити «женевський формат» діалогу для мирного врегулювання ситуації в Донбасі.