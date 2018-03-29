У Миколаївську ОДА прийшли бійці Нацдружин, питання відсторонення Савченка відклали

16:01, 29 березня 2018
Політика
1238
Активісти вимагали відставки Савченка / Фото Роман Чернышев via Facebook

Згодом близько 20 активістів прорвались через кордон поліцейських до сесійної зали облради з вимогою до депутатів поставити на порядок денний питання про оголошення недовіри Савченку та тимчасово відсторонити його від посади.

Читайте такожСамогубство героя АТО Волошина: Ярош закликав Савченка не виправдовуватися

Однак депутати облради проголосували за проведення у квітні позачергової сесії, на якій планується заслухати звіт Савченка, після чого може бути ухвалене рішення про оголошення недовіри.

Представники націоналістичних організацій вирішили провести акцію протесту в Києві 3 квітня з вимогою відставки Савченка. Після цього учасники заходу розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

У ході розслідування справи було допитано Савченка, про що заявив начальник ГУ НП України в Миколаївській області Юрій Мороз. За його словами, Савченко заявив, що мав із Волошиним лише робочі стосунки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Наслідки самогубства Волошина для Миколаївської ОДА
Теги: #Олексій Савченко#Владислав Волошин