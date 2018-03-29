У Миколаївську ОДА прийшли бійці Нацдружин, питання відсторонення Савченка відклали

Депутати облради проголосували за проведення у квітні позачергової сесії, на якій планується заслухати звіт Савченка, після чого може бути ухвалене рішення про оголошення недовіри.

Сьогодні вранці біля будівлі Миколаївської облдержадміністрації зібралися близько 300 активістів організації «Національні дружини», ВО «Свобода» та «Руху нових сил», які вимагали відставки голови ОДА Олексія Савченка у зв’язку із самогубством в.о. директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Згодом близько 20 активістів прорвались через кордон поліцейських до сесійної зали облради з вимогою до депутатів поставити на порядок денний питання про оголошення недовіри Савченку та тимчасово відсторонити його від посади.

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Однак депутати облради проголосували за проведення у квітні позачергової сесії, на якій планується заслухати звіт Савченка, після чого може бути ухвалене рішення про оголошення недовіри.

Представники націоналістичних організацій вирішили провести акцію протесту в Києві 3 квітня з вимогою відставки Савченка. Після цього учасники заходу розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, учасник АТО, військовий льотчик, в.о. керівника миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про «махінації» при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

У ході розслідування справи було допитано Савченка, про що заявив начальник ГУ НП України в Миколаївській області Юрій Мороз. За його словами, Савченко заявив, що мав із Волошиним лише робочі стосунки.