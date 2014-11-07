В Луганській області 7 десантників підірвалися на фугасі - штаб АТО

На Луганщині, в районі селища Сокольники, під час проведення пошуково-ударних дій 7 десантників підірвалися на фугасі.

Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Усім пораненим надана медична допомога", - наголошують у повідомленні.

За інформацією штабу АТО, вночі бойовики, використовуючи РСЗВ БМ-21 "Град" двічі обстріляли підрозділи сил АТО, що дислокуються неподалік населеного пункту Кримське.

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"Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили АТО наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних формувань", - зазначають у штабі.

Обстановка в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Стратегічний об’єкт перебуває під контролем українських військових.

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Також вночі бойовики обстріляли блокпости, опорні та спостережні пункти сил АТО в районі населених пунктів Майорськ, Дебальцево та Попасна.

На півдні зони АТО обстріляли підрозділ українських військових, що дислокується північніше Талаковки. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків подавлено.